上路不怕重罰 交長批Uber強顏歡笑

《公路法》修正後，最高可對Uber開罰10萬元至2500萬元，不過Uber不畏重罰，照樣上路，甚至公開挺司機和乘客；交通部長賀陳旦今表示，Uber公司表面上強顏歡笑，透過一些方式提醒它的存在，實際上2周前已來函釋出善意，交通部也會做出回應，希望雙方能坐下來談話。

交通部今舉辦新春記者會，賀陳旦透露，Uber在2周前寫信給他，在他看來是傳達了不少善意，他已準備好回函，至少大家坐下來談，比揮舞棒子來得好。

媒體問到關於Uber司機發起的一日免費載活動，賀陳旦說，Uber不斷透過一些方式，讓大家不要忘記他們，但是否能一直持續下去，恐怕Uber也知道並非如此，交通部歡迎和Uber進一步談合法化。

(中時)