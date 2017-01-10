邊玩邊學 桌遊教你寫程式認識萬華歷史

寓教於樂，台科大學生透過微翻轉遊戲式教學模式，設計桌遊及數位遊戲，包括森林保育、月象觀測、程式邏輯、萬華歷史都化身桌遊，讓人簡單玩、輕鬆學。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 106年1月10日

寓教於樂，台科大學生透過微翻轉遊戲式教學模式，設計桌遊及數位遊戲，包括森林保育、月象觀測、程式邏輯、萬華歷史都化身桌遊，讓人簡單玩、輕鬆學。

台灣科技大學應用科技研究所教授侯惠澤主持的團隊發展「微翻轉遊戲式教學模式」，針對課程主題設計20分鐘內的迷你遊戲，透過「玩」誘發學生學習動機，促使其自主思考學習，遊戲後教師也可繼續引導提問並延伸講授，傳遞課程知識。

計畫主持人、侯惠澤表示，一般遊戲教學偏重玩或檢測學習成果，無法讓學生邊玩邊學，「微翻轉遊戲」強調遊戲設計經過認知分析，評估玩家心理、注意力及投入程度，進而設計出充分達到教育效果的趣味遊戲。

台科大電子系學生彭冠(吉吉)等人設計「森林攻防戰」桌遊，遊戲主題圍繞台灣森林保育，透過遊戲可認識等高線概念及不同海拔的特色樹種，如台灣杉、玉山圓柏等，加深玩家對森林保育的認知。另一款桌遊「月之國」由台科大創設系學生王少均等人完成，結合月象觀測與積木堆疊，玩家觀看月象盤並設法建造穩固的神殿來贏得勝利，藉遊戲加深對月象的理解及認識簡單力學原理。

台科大資工系學生陳弘展等設計「Data Quest-數據任務」，將5項重要程式邏輯擬人化為遊戲角色，玩家須扮演角色並設法擊敗代表程式BUG的怪獸才能贏得勝利，透過遊戲學習如何解決程式BUG，並理解寫程式的概念，輕鬆學會寫程式。

陳弘展說，自己不只喜歡玩遊戲，也把對遊戲的熱情投入在研究設計上，努力做出好玩又能幫助學習的桌遊，未來也計畫從事遊戲開發設計工作。

台科大應科所學生王柏硯與許皓雲等人共同設計「加蚋仔歷史保衛戰」，介紹南萬華的人文歷史。許皓雲現於萬華國中任教，同時就讀台科大應科所，他表示，雖然自己教數學，卻常覺得住萬華的學生不是很了解當地歷史，透過遊戲結合街景地圖，玩家可在地圖上任意走動、點選輔助道具等破關，希望幫助學生認識南萬華從漢代開墾、日治時期到國民政府的人文歷史。1060110

(中央社)