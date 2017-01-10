美極右媒體報導騷亂 挨批扭曲造假
極端保守的美國「布萊巴特新聞網」（Breitbart）一則報導德國多特蒙德（Dortmund）市跨年夜騷亂的新聞，被德國警方與媒體批評扭曲造假，但布萊巴特新聞網予以反駁。
法新社報導，遭數家德國報紙及部分德國政治人物所批評的新聞，是布萊巴特新聞網1月3日登出的頭條「揭發：1000名男暴徒襲警，導致德國最老教堂跨年夜陷火海」。
多特蒙德市警方在一項聲明中說，當夜「相當平靜」，也沒有任何「特殊或重大」事件；當地的「魯爾日報」（Ruhr Nachrichten）指控，他們報導中的元素被人扭曲，做為製造假新聞，以供在社群媒體上散播仇恨宣傳。
布萊巴特新聞網於1月8日登出的文章反駁，稱他們遭國際媒體、德國政治人物及警方指責，使他們成為「挨批不實」、「假的假新聞」的受害者，並稱有許多「既有媒體」的報導，能證明他們所言均為事實。
布萊巴特的澄清文章說：「有超過1000人、多數是男性且非土生土長德國人的群眾聚集於里茲廣場（Leeds Square），當時不斷有人高喊『真主至大』，敘利亞自由軍的旗幟飄揚，聖萊諾德教堂（St. Reinold's Church）也因煙火造成火警。」
「唯一樂於更正的是教堂的年份，但這不構成報導的實質錯誤」。
但魯爾日報和數家主要德國的報紙則批評布萊巴特是把不相關事件加以拼湊、誇大，以製造外國人慶祝恐怖主義及混亂的景象。
魯爾日報指出，煙火確實造成小的火花，但僅止於網子覆蓋的教堂鷹架上，且在約12分鐘後就撲滅；雖然有部分敘利亞男子高喊「真主至大」，但他們是另因敘利亞停火協議而慶祝，與小火警無關。（譯者：中央社陳亦偉）1060110
(中央社)
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