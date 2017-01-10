NBA》咖哩小子與吉米巴特勒獲上周最佳殊榮

柯瑞獲得西區上周最佳球員殊榮。(美聯社資料照)

勇士「咖哩小子」史提芬柯瑞與公牛吉米巴特勒分獲上周西區和東區最佳球員殊榮。

勇士上周拿下3勝1敗，柯瑞場均31.8分、4.5籃板、5.5助攻，4戰當中有3場得分超過30分，而且在不敵灰熊的那場比賽攻下40分，是他本季第二次單場得分超過40分的場次，單周投籃命中率、三分球命中率與罰球命中率分別是50%、39.1%、89.5%，生涯總得分超過12000分，勇士隊史第七人。

吉米巴特勒帶領公牛上周拿下3連勝，也獲得東區最佳球員殊榮。(美聯社資料照)

公牛上周3戰全勝，吉米巴特勒場均38分、9.3籃板、6.3助攻，其中在擊敗黃蜂的那場比賽獨砍52分，生涯第二次單場得分破50分以上，同時也是1997年4月「籃球之神」喬丹之後再次公牛球員在芝加哥聯合中心得到50分以上，緊接著吉米巴特勒又在延長賽險勝暴龍的場次中標進42分，展現出恐怖的攻擊火力。

(中時電子報)