NBA》咖哩小子與吉米巴特勒獲上周最佳殊榮
勇士「咖哩小子」史提芬柯瑞與公牛吉米巴特勒分獲上周西區和東區最佳球員殊榮。
勇士上周拿下3勝1敗，柯瑞場均31.8分、4.5籃板、5.5助攻，4戰當中有3場得分超過30分，而且在不敵灰熊的那場比賽攻下40分，是他本季第二次單場得分超過40分的場次，單周投籃命中率、三分球命中率與罰球命中率分別是50%、39.1%、89.5%，生涯總得分超過12000分，勇士隊史第七人。
公牛上周3戰全勝，吉米巴特勒場均38分、9.3籃板、6.3助攻，其中在擊敗黃蜂的那場比賽獨砍52分，生涯第二次單場得分破50分以上，同時也是1997年4月「籃球之神」喬丹之後再次公牛球員在芝加哥聯合中心得到50分以上，緊接著吉米巴特勒又在延長賽險勝暴龍的場次中標進42分，展現出恐怖的攻擊火力。
(中時電子報)
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