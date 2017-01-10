宣導反詐騙 花蓮警犬封官加爵
俗話說「好狗不擋路」，但花蓮縣卓樂派出所的警犬王小胖，反而因為守候在門口擋去嫌犯去路而建功，加上最近牠勤於宣導反詐騙，派出所決定為牠封官加爵。一時傳為鄉里趣談。
花蓮縣玉里警分局卓樂派出所副所長王國飼養了一隻台灣高山犬王小胖，今年4歲，身高約160公分、體重50公斤。牠身上穿著特製的警用背心，每天風威風凜凜地站在派出所門口，路過民眾難免會多看牠一眼。
王國說，員警每次抓到嫌犯，王小胖就會機警站在門外「好狗擋路」，不讓嫌犯逃跑；此外，如果有人造訪派出所，王小胖也會吠叫幾聲，通知員警。員警聽到了，總會回說「好了，知道了」。
農曆春節將到，警方加強反詐騙宣導。王國利用王小胖的親和力，讓牠穿上繡有「一線三星」的特製警用背心，再貼上反詐騙宣導單；只要有民眾想和牠拍照，得先讀讀反詐騙宣導內容，讓王小胖執行反詐騙任務。
王國帶著王小胖到轄區各處宣導反詐騙，感覺效果還不錯，因此決定讓王小胖升官，換上「一線四星」的巡佐制服，繼續執行勤務，為民服務。1060110
(中央社)
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