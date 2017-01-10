花蓮往返台北台中航線 交部：不會斷

交通部今天承諾，台北-花蓮及台中-花蓮空中交通不會中斷。

交通部今天舉行新春記者會，針對復興航空停飛後，華信航空暫時承接興航的台北-花蓮及台中-花蓮航線，載客率不高，嚴重虧損，1個多月來已虧了新台幣1500萬元，航空界認為北花與中花航線應結束，交通部則承諾航線不會斷。

交通部發言人王國材說，華信暫時接手的北花中花航線，飛到2月15日，未來永久航線仍在談，對短期華信航空的虧損，研議調降降落費與服務費。

王國材進一步說，目前花東公路仍有不穩定性，受天候條件影響大，航空需求仍在，政府不會讓興航原有的花蓮航線中斷。

至於華信航空以百人座的噴射客機營運北花及中花航線，成本高於興航以往用的螺槳機型，但票價卻一樣，導致華信負擔沉重。

交通部次長范植谷說，正與業者研商，北花與中花航線要維持，勢必調整機型及票價合理化。1060110

(中央社)