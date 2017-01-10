越官員：台塑要滿足環保條件才可運作

越南副總理鄭庭勇表示，台塑河靜鋼廠去年4月排汙造成當地嚴重環境事故，是「讓人警醒的教訓」，要求環保部門繼續嚴格監控這項提案，「要滿足環保相關條件才可以投入運作」。

越南快訊新聞網站報導，鄭庭勇（Trinh Dinh Dung）昨天出席越南資源與環境部2017年工作部署會議，發表講話時做了以上表示。

他指出，台塑排汙造成的中部海洋環境事故，是「讓人警醒的教訓」，要求資源與環境部等相關部門今後重視與提升各項投資提案的環保影響評估與審核能力，尤其是提案所採用的技術。

他指示環保相關部門繼續嚴格監控台塑河靜鋼廠的生產技術與排汙處理系統，「提案（指台塑河靜鋼廠）要滿足環保相關條件才可以投入運作」。

越南資源與環境部部長陳紅河（Tran Hong Ha）則表示，將不會向可能造成環境污染的提案核發投資許可，今後將加強各項投資提案的環保檢查工作，對違反環保規定的某一廠商提出嚴格懲罰。

越南台塑河靜鋼廠去年4月排汙造成當地中部沿海地區嚴重環境事故，衝擊民眾生計與生活，隨後遭當地政府罰款5億美元善後賠償。越南各地當局目前正在展開對受損民眾的賠償金支付，讓民眾恢復生活與生計。

越南當局指出，台塑排汙造成的環境事故導致巨大經濟損失，令越南國內生產毛額（GDP）減少0.3個百分點。1060110

(中央社)