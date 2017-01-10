廣州白雲機場高層迷信神佛 違紀遭調查

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中國大陸廣州白雲機場一名高層非常迷信，從風水、占卜到一般的擇日，樣樣都信奉，但最終仍因違紀遭到調查。

南方都市報今天報導，白雲機場股份有限公司前中共黨委委員、副總經理徐向東於2015年涉嫌嚴重違紀接受組織調查。

報導表示，根據通報，2003年至2015年間，徐向東熱衷拜神、念經、算卦，出門看黃曆、辦事看時辰等。

據說，徐向東的辦公室就是一個風水局，比如在靠門走廊加裝了鋼化玻璃，用來「藏風聚氣」；進門特別增設了30公分高的門檻，用來「擋煞消災」。

此外，他的辦公室的4個牆角按不同方位對應，分別擺放了「富貴」、「平安」、「升遷」、「貴人」等擺件。

徐向東還在辦公室設立10平方公尺的密室，裡面設有佛壇，每天早晚都在這裡頂禮膜拜。

報導表示，徐向東辦事總要查良辰吉日，對拿不定主意的事，會用手機上的易經八卦軟體算一卦。1060110

(中央社)