未走斑馬線過馬路釀摔車 行人遭訴

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43歲梁姓男子於民國104年11月間跨越雙黃線穿越馬路，導致騎乘機車的鄭姓男子為閃避他摔車，檢察官今天依過失傷害罪嫌將梁男起訴。

台中地檢署起訴書指出，梁男於104年11月18日晚間7時，貿然由台中市北屯區松竹路由北往南方向，以步行方式跨越雙黃線穿越馬路。

此時，騎乘機車的鄭男行經此處，他為避免撞擊梁男，隨即緊急煞車摔倒，並造成肢體多處擦挫傷。

檢方認為，馬路設有行人穿越道者，必須經由行人穿越道穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路，且在劃有分向限制的路段，不得穿越道路，因此依過失傷害罪將梁男起訴。1060110

(中央社)