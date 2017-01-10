山林大火 清晨撲滅燒毀三公頃林地

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桃園市龜山區大棟山昨晚發生山林大火，火勢延燒一整夜，燒了約10小時，10日清晨5時才撲滅火勢，燒毀約3公頃的林地。（桃園消防局提供）中央社記者卞金峰傳真 106年1月10日

桃園市龜山區大棟山昨晚發生山林大火，火勢延燒一整夜，燒了約10小時，今天清晨5時才撲滅火勢，燒毀約3公頃的林地。

桃園消防局指出，昨晚6時餘，龜山區大棟山大青坑（北靈宮附近）傳出火警，山林陷入火海，山區多雜草林地，因火燒點在桃園及新北樹林接界山區，水源不足，桃園及新北消防人員積極搶救。

由於消防車無法抵達現場，只能防止附近房舍失火，火勢在山區的風勢助長下，迅速延燒，經連夜搶救，今天清晨5時餘才控制並撲滅火聲，共約3公頃林地燒毀，消防鑑識人員正調查真正的起火原因。1060110

(中央社)