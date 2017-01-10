金雞報喜 魏明谷揮亳喜字迎新春

喜迎金雞年，彰化縣長魏明谷今天上午在縣府中庭揮毫寫下「喜」字，預祝大家新年新喜，向大家拜早年提早祝新年快樂。

彰化縣政府今天上午在縣府中庭舉辦「金雞報喜迎新春、名家揮毫賀新年」活動，由彰化縣長魏明谷、彰化縣書法學會創會理事長洪文黎以及秀水國小校長王材源以及為縣府書寫春聯的鄭德波老師等書法老師，一起在縣府中庭為民眾寫春聯，為雞年帶來新氣象。

魏明谷說，今年是雞年，金雞報喜迎新春，今天邀來多位書法老師為大家來寫春聯，而彰化縣去年招商有豐碩的成果，像是在風力發電方面，就成功招商到4家外商，象徵在金雞年，縣政府捷足先雞（機），創造佳雞（績），新的一年他要把這些祝福的話帶給大家，也要感謝書法老師的協助。

魏明谷致詞結束後，也和多名書法老師一起揮毫寫春聯，其中魏明谷寫下了1個「喜」字，和其他書法老師寫的春聯結合起來，成為「金雞報喜，綠能大縣」等8個字，活動會場也有民眾排隊等候，準備要請老師們揮毫寫春聯帶回家張貼，希望為新的一年帶來喜氣與好運。1060110

(中央社)