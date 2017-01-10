擴增實境夯 傳蘋果今年推AR眼鏡

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蘋果看來很積極布局擴增實境（AR）應用。外媒引述部落客爆料，蘋果正與一家德國公司合作具備擴增實境或是混合實境（MR）功能的眼鏡，預計今年發表。

國外科技網站MacRumors引述知名部落客史柯博（Robert Scoble）在臉書爆料報導，蘋果和德國公司Carl Zeiss AG正在合作具備擴增實境功能的光學鏡片。

史柯博表示，Zeiss的員工向他證實相關傳言，這名員工指出，蘋果和Carl Zeiss AG正在研發具備擴增實境或是混合實境（Mixed Reality）功能的眼鏡。

史柯博引述指出，這款具備擴增實境或是混合實境功能的眼鏡，可能在今年發表。

國外科技網站Tweak Town去年10月中旬也引述史柯博爆料，下一代iPhone 8有機會採用混合實境MR技術。

凱基投顧分析師郭明錤先前出具報告指出，最快1年到2年內，可看到蘋果開發擴增實境的初步成果，且應會先從整合iPhone開始。

蘋果對於擴增實境技術看來情有獨鍾。國外科技媒體網站Patently Apple日前報導，美國專利商標局（USPatent and Trademark Office）公布蘋果（Apple）一項3D攝影技術專利，外界揣測，這或許與布局擴增實境應用有關。

國外科技媒體網站Appleinsider日前報導，蘋果日前獲得擴增實境地圖（augmented reality maps）專利許可，可透過蘋果iPhone先進的感測元件，讓使用者即時體驗當下周遭環境的擴增實境視野。

Appleinsider先前也報導，醫療科技公司EP Global Communications（EPGL），規劃開發可適用於智慧型隱形眼鏡的擴增實境應用軟體App，進一步支援蘋果iOS作業系統，未來用iPhone看擴增實境不是夢。1060110

(中央社)