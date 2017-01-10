宣示主權 俄北方艦隊群將巡弋北極地區

俄國唯一的航空母艦庫茲涅佐夫號，將率領北方艦隊巡弋北冰洋和地中海區域。（圖/俄國國防部）

俄羅斯國防部日前宣布，該國北方艦隊（Russia’s Northern Fleet）將由庫茲涅佐夫號航空母艦（Russian aircraft carrier Admiral Kuznetsov）領軍，連同無畏級驅逐艦（Udaloy-class destroyer）和基洛夫級核子巡洋艦（Kirov class battlecruiser）前往地中海（Mediterranean Sea）與北極海域（Arctic）進行長距離的巡弋任務。由於涉及敏感的北極地區，俄軍過去就曾多次派遣艦隊巡弋此地區，如今再出任務，被外界視為是又一次對外宣示主權。

據俄國塔斯社（Tass News）報導，俄羅斯軍方宣布今年最新的艦隊全球巡弋計畫，將由北方艦隊擔當此項重責大任。以庫茲涅佐夫號航空母艦為首，結合多艘驅逐艦、巡洋艦等的戰鬥群，對於與俄國的政治和經濟利益相關的海域進行巡弋任務，將從地中海沿岸開始，一路沿著大西洋向北航行，最終抵達北極地區。艦隊指揮官葉梅洛夫（Vice-Admiral Nikolai Yevmenov）中將表示，「艦隊成員與船隻已經做好萬全的準備，我們將（如去年一般）完成巡弋的任務。」

目前全球最大的颱風級核子潛艦。（圖/Bellona Foundation官網）

「彼得大帝」號的基洛夫級巡洋艦，也會隨同北方艦隊巡弋北極。（圖/Grigory Sysoev@維基百科）

俄羅斯北方艦隊是當前俄國海軍中實力最強的艦隊，也是俄國4大艦隊（北方、太平洋、黑海和波羅的海）之一。下轄當前唯一一艘航空母艦庫茲涅佐夫號，和無畏級、現代級（Sovremennyy-class destroyer）、光榮級（Slava-class cruiser）、基洛夫級和颱風級核潛艦（Typhoon-class submarine）等多艘重裝艦艇，活動範圍涵蓋了整個北極圈，北大西洋以及加拿大周圍水域，艦隊的主基地位於俄國西北部的北莫爾斯克（Severomorsk）。是俄國保護與爭取北冰洋與北極地區主權的最大靠山。

北莫爾斯克號無畏級驅逐艦，也將隨同北方艦隊出行。（圖/俄國國防部官網）

自從俄國正式介入敘利亞內戰後，其航母就不斷地登上各大國際頭版，如今在撤離敘國海岸後又將進行長距離的巡航任務，雖然俄國軍方不斷強調，此任務只是一個例行性巡弋並鞏固沿岸安全，但從近年來動作頻頻看來，俄國欲擴大區域影響力的野心已愈來愈大。

(中時電子報)