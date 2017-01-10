NBA》第18次大三元擦身而過 韋少率雷霆屠殺公牛

韋斯布魯克(右)與本季第18次大三元擦身而過，仍帶領雷霆痛宰公牛。(美聯社)

雷霆10日前往芝加哥踢館，韋斯布魯克21分、9籃板、14助攻，與本季第18次大三元擦身而過，但雷霆在他的率領下109比94屠殺由上周東區最佳球員吉米巴特勒坐鎮的公牛。

吉米巴特勒此役重感冒，勉強出賽的情況下只上陣29分鐘，6次出手全部落空，只留下1分、2籃板、7助攻的悲慘數據，整場比賽只能靠著「閃電俠」韋德撐場面，但在實力差距下一度落後超過20分以上，最終以15分之差慘敗。

雷霆這位「奧客」打完三節已取得22分絕對領先優勢，甚至在第四節中段還讓韋斯布魯克上場，教頭多諾凡想要讓他拿到大三元的企圖心非常明顯，可惜天不從人願，韋少還是沒能拿到本季第18次大三元。

雷霆除了韋斯布魯克外，先發中鋒亞當斯22分，替補中鋒坎特20分、11籃板，兩大長人徹底撕裂公牛防線，歐拉迪波13分。

(中時電子報)