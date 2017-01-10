委內瑞拉國會宣布 開除馬杜羅總統
委內瑞拉反對黨所掌握的國會批准了一項決議，宣布尼古拉斯．馬杜羅總統(Nicolas Maduro).「被解除職位」，也就是國會決定「開除」總統。不過這並沒有實際政治效力，象徵意義大於實質效果，並不能解決委內瑞拉的行政與立法之間的僵局。
路透社(Reuters)報導，委內瑞拉長期陷入嚴重經濟困境，於是反對派在2015年選舉中贏得了大多數席位，主要就是反應對現任執政者的不滿，因此在國會串連通過這項決議，但是現任政府仍握有憲法解釋權，憲法法院否決這項國會議案。在去年國會就指責馬杜羅總統執政失能，要總統對國家危機負責，憲法法院則命多國會必須停止對總統的政治審判。
反對黨希望組織全民罷免總統議案，國會主席胡利歐．伯格斯(Julio Borges)說：「最重要的是，我們希望用公投的辦法解決委內瑞拉的危機，由人民的選票來表達民意」，不過委內瑞拉的選舉委員會有力阻止任何形式的罷免總統公投案成型。
馬杜羅原先是委內瑞拉強人查維茲(Hugo Chávez)的副手，在查維茲病逝後，他就以副總統身份繼任。由於查維茲時代的石油價格很高，因此委內瑞拉有源源不絕的外匯，而查維茲是個極端的社會主義者，任內推供各種社會服利，人民也極為支持，甚至在他死後，曾提議要仿效共產國家那樣，將遺體做防腐處理，當做國家遺物保存，後來該計畫取消。
到了馬杜羅接手後，他依然持續提供各類型社會福利，結果國際油價崩跌，委內瑞拉經濟也跟著衰退，現在委內瑞拉遭到三位數的通貨膨脹率，民生物資短缺又昂貴，甚至連賴以為生的石油公司也快要沒錢繼續經營，出現蘇聯式的經濟崩潰。但是馬杜羅不承認是他的政策失誤，他認為現在委內瑞拉慘況，是他的政治對手在華盛頓背後指導下所造成的，他是這場「經濟戰爭」的受害者。
馬杜羅強調，他絕對不會辭職；執政黨副主席迪奧斯．達多卡貝羅(Diosdado Cabello)說，執政團隊不會承認國會的任何決議。
(中時電子報)
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