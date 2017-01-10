宜蘭縣府4局處主管異動 16日生效

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宜蘭縣地方稅務局長呂莉莉將於16日轉任參議，外界猜測可能是為了去年底的地價稅風暴負責下台。（本報資料照片）

宜蘭縣政府今(10日)宣布一級主管人事調整，異動局處分別為地政處、地方稅務局、社會處、環保局；另外農業處副處長、動植物防疫所長兩人職位互調，預計元月16日生效。至於新任教育處長簡菲莉則是2月1日到任。

縣長林聰賢於3周前曾預告一級主管將進行異動，引起地方各界好奇，過程中林聰賢與相關府內人士均三緘其口，僅低調表示將於本周公布。

由於林聰賢於1月7日隨總統蔡英文出訪友邦，副縣長吳澤成今主持縣務會議，代替縣長發布一級主管人事異動消息。吳澤成表示，縣長為了增進府內主管職務歷練，強化工作經驗交流，帶動業務創新，提升整體行政效能，因此調整部分局處首長。

原地政處長余聯興轉任參議，餘缺由參議黃志良回鍋接任；原地方稅務局長呂莉莉調任參議，原社會處長劉富美轉任參議、兼任地稅局長，餘缺由宜蘭市公所主秘楊秀川接任；原消費者保護官周錫福接任環保局長。二級主管部分，農業處副處長陳文進、動植物防疫所長張經緯，兩人職位互調。

宣布完縣府人事異動名單後，吳澤成再次轉達縣長期勉之意「期待各位同仁，在任何崗位一起努力，競競業業地做好縣政工作。」

(中時)