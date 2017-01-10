宜蘭縣府4局處主管異動 16日生效
宜蘭縣政府今(10日)宣布一級主管人事調整，異動局處分別為地政處、地方稅務局、社會處、環保局；另外農業處副處長、動植物防疫所長兩人職位互調，預計元月16日生效。至於新任教育處長簡菲莉則是2月1日到任。
縣長林聰賢於3周前曾預告一級主管將進行異動，引起地方各界好奇，過程中林聰賢與相關府內人士均三緘其口，僅低調表示將於本周公布。
由於林聰賢於1月7日隨總統蔡英文出訪友邦，副縣長吳澤成今主持縣務會議，代替縣長發布一級主管人事異動消息。吳澤成表示，縣長為了增進府內主管職務歷練，強化工作經驗交流，帶動業務創新，提升整體行政效能，因此調整部分局處首長。
原地政處長余聯興轉任參議，餘缺由參議黃志良回鍋接任；原地方稅務局長呂莉莉調任參議，原社會處長劉富美轉任參議、兼任地稅局長，餘缺由宜蘭市公所主秘楊秀川接任；原消費者保護官周錫福接任環保局長。二級主管部分，農業處副處長陳文進、動植物防疫所長張經緯，兩人職位互調。
宣布完縣府人事異動名單後，吳澤成再次轉達縣長期勉之意「期待各位同仁，在任何崗位一起努力，競競業業地做好縣政工作。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。