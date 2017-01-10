會蔡英文 奧蒂嘉：台灣女人出頭天

蔡英文總統今天傍晚抵達尼加拉瓜後，隨即赴尼國總統府與奧蒂嘉總統會晤。奧蒂嘉總統見到蔡英文則說，「聽說台灣是女性出頭天！」

奧蒂嘉說，尤其在現今國際社會有這麼多衝突的情況，所以兩岸關係穩定，是可以奠定國際社會及區域穩定。

蔡英文總統致詞時則表示，來尼國前，就聽過奧蒂嘉總統很多故事，包括過去革命的故事，和他這一代在台灣成長的過程是不一樣的，所以她對奧蒂嘉總統帶著一種有點好奇又欽佩的感覺，來到尼加拉瓜看到本人後，「哎！真的本人年輕好多喔，更欽佩的是，從剛才跟奧蒂嘉互動，看出總統擅長且很願意跟聰明且美麗的女人一起工作。」

蔡英文總統約在奧蒂嘉晚間6時30分左右與奧蒂嘉見面。奧蒂嘉指出，這次蔡英文總統來訪有雙重意義，一個是參訪尼加拉瓜行程及總統就職典禮，11日就會離開前往瓜地馬拉，他們知道蔡總統是要來訪問中美洲四國，可以感受到由總統率領的訪團，「聽說台灣是女性出頭天，充分代表貴國對於總統閣下的公務生涯照顧人民福祉、捍衛和平，我們也非常了解也表示欽佩」。

奧蒂嘉表示，這次蔡總統抵達尼國的時刻與薩爾瓦多總統桑契斯抵達的時間差不多，他也知道蔡結束在尼國訪問後會去瓜地馬拉跟莫拉雷斯總統有密切會晤；前不久，中美洲統合體（SICA）的所有國家元首才在尼國召開元首峰會，他把輪值主席交棒給哥斯大黎加，在這樣的會議中，瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、多明尼加、哥斯大黎加等國總統及貝里斯代表都一起與會。

奧蒂嘉強調，蔡總統此時此刻到訪，可以說是非常關鍵時刻，也看到台灣一路陪伴中美洲統合體的進程，而目前面臨的挑戰，一方面是強化SICA國家內部關係，同時在尼國峰會也重申要強化跟台灣的關係。

奧蒂嘉表示，非常感謝蔡總統與台灣人民，尼國受惠於長期以來的互助與合作方式，雙邊關係不論是經貿關係或雙邊合作，一直不斷深根和前進，尼國很感謝雙邊關係，而台灣一直以來都有高度的敏感度與貼進尼國的差異與需求。台灣其實是個強國，但尼國與中美洲國家全部加起來，其實是有潛力的國家，而中美洲國家期待凝聚中美洲各國後，可以成為像台灣一樣的經濟強國。

奧蒂嘉強調，尼國會秉著公平正義的理念與原則，繼續支持台灣參與國各項組織與活動，像聯合國在人道方面、醫療衛生、教育、文化、氣候變遷的保護與民航安全等，這些都是要爭取的。他也強調，台灣是完整國家，不能有別於這些國際重要的議題，會繼續努力為台灣爭取更多權益。

奧蒂嘉說完之後，突然發現自己好像說太多，所以趕緊請蔡英文總統發言。蔡英文說，他聽到奧蒂嘉總統把代表團所有成員的名字都念出來時，他感到非常驚奇，能夠唸得那麼準，顯示奧蒂嘉總統確實有過人之處，我剛在來的路上，還在背幾位部長和兩位大使的名字，但我現在又通通忘光了。

蔡英文說，她非常感謝剛剛部長的顧問在機場的迎接，及尼國大使一路相伴，在台北，他們相處很好，而且他發現大使很會唱歌，在外交圈是非常有名，是台灣外交圈大家非常喜歡的人，且每次看到大使都會很高興。

她說，「從剛才跟奧蒂嘉互動，看出總統擅長且很願意跟聰明且美麗的女人一起工作，我剛不只看到您隔壁的那一位，還有您隔壁的兩位女公子，真的看起來兩位都很聰明。」

蔡英文說，奧蒂嘉總統這次邀請她來參加就職典禮，是一個非常重要的旅程，所以要當面跟總統及副總統兩位代替台灣人的道賀之意，而且用這次機會見證台灣與尼國長期的友誼，並希望再次深化，也要謝謝尼國及中美洲幾個好朋友，長期對台灣參加聯合國及國際組織的努力的支持，奧蒂嘉總統對革命家及正義的堅持，身為一個國家在國際間應該有的角色及地位。

蔡英文說，剛剛總統也提到台灣是一個經濟上有實力的國家，她相信台灣的經濟是國際友人及國人長期努力的成果。她們也很願意回饋社會、幫助朋友，透過很多計畫讓很多國家除了可以感受台灣的情誼，也可以在經濟、就業上改善人民的生活。

蔡英文表示，這次到中美洲訪問國家都是好朋友，奧蒂嘉總統說，中美洲所有國家的經濟統合起來，實力一定超越台灣，「我們一點也不擔心，且很期待我們友人快速發展經濟，讓人民過好生活。」

(中時)