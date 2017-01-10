川普罵史翠普遭網民譏笑 推特出現特製清單

即將成為美國總統的川普。(美聯社)

在即將上任總統的紐約富豪川普(Donald Trump)對影后梅莉史翠普(Meryl Streep)的批評反應激烈、甚至怒罵她名過其實後，許多美國網民忍不住譏笑川普，他們在社群網站推特上列出各式各樣事物，嘲笑川普覺得名過其實的事。

根據科技新聞網站Mashable，推特上許多網友都利用標籤─ #川普認為名過其實的事(#ThingsTrumpThinksAreOverrated)來嘲笑川普對史翠普的批評的反應。現年67歲、藝齡長達42年的史翠普，除了其演藝生涯跨越電影、電視和舞台劇外，也獲得了多項大獎和30次以上的金球獎提名。

史翠普周一在獲得金球獎終身成就獎時，利用致詞的機會抨擊川普嘲笑身障記者的行徑，並呼籲民眾不要反移民，並繼續支持記者和媒體等。川普在得知史翠普這段發言後，凌晨時分在推特上怒罵史翠普名過其實、差點脫口罵她髒話，並且稱史翠普是其競選競爭對手希拉蕊(Hillary Clinton)的走狗。

川普對史翠普批評的反應引發網友譏笑，推特上因此出現#川普認為名過其實的事的標籤，網友Brandon Besserer說那川普應該也認為，找到人為他的就職典禮表演是名過其實的事情吧。到目前為止沒有一位知名歌手或是藝人願意為他表演，只有遊行隊、摩門教聲樂團、紐約舞蹈團Rocklettes和前選秀歌手願意而已。

網友BJG則譏笑川普曾不聽取情報單位簡報，但卻愛在一篇發文只能有140個字的推特上大放厥詞。川普曾經在推特發文中不小心把「史無前例」(unprecedented)這個字打錯成「沒總統的

」(unpresidented)也被網友Elmer McCurdy拿出來笑。

川普曾經在推特發文中不小心把「史無前例」(unprecedented)這個字打錯成「沒總統的」(unpresidented)也被網友Elmer McCurdy拿出來笑。(圖取自Elmer McCurdy推特)

但也有網友藉機批評川普，Geff Gefferson說川普認為名過其實的事情是「事實」(Facts)。

Geff Gefferson說川普認為名過其實的事情是「事實」(Facts)。(圖取自Geff Gefferson推特)

名為midnight的網友說「其他人」通通都被川普認為名過其實吧。

Cyrus McQueen則列出一長串清單，說川普大概覺得「耶穌、水、太陽、閱讀、愛、尊敬、知識、蔬菜、幸福、小孩、真實、事實、麥克‧喬丹」都名不副實吧。

網友Cyrus McQueen則列出一長串清單。(圖取自Cyrus McQueen推特)

川普競選經理康威(Kellyanne Conway)今天在接受訪談時說，史翠普和當時參加金球獎頒獎典禮的人，只代表了美國的一小塊。她說這場選舉是反菁英、反政治媒體、反好萊塢的，她抨擊這些人和團體都和美國民眾脫節，只證明川普真的了解美國和有能力和美國人民產生共鳴和溝通。

康威也批評史翠普沒有在致詞中提到上周四名非裔美國人，網路直播他們折磨虐待一名身障者的事情。康威說如果史翠普想要為身障者發聲的話，那她想聽聽看史翠普對這件事情有甚麼話要說。

(中時電子報)