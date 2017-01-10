假人挑戰 創世基金會首播《定格人生》

民間影視工作者與創世基金會合作，籌拍《定格人生》1分鐘短片，盼藉假人挑戰讓更多人認識植物人。(創世基金會提供)

「對他們而言，假人挑戰尚未結束」繼冰桶挑戰為漸凍人募款、22下伏地挺身關懷退伍軍人等全球運動後，國際間又掀起「假人挑戰（Mannequin Challenge）」風潮。

有民間影視工作者與創世基金會合作，籌拍《定格人生》1分鐘短片，今天首播，盼藉假人挑戰讓更多人認識植物人，並以行動幫助，成為國內首個發起假人挑戰的公益團體。

截至目前，台灣僅部分藝人響應假人挑戰，為串連模仿效應同時賦予意義，蔡智翔事務所與新銳導演潘客印、曾獲金鐘攝影獎的趙冠衡共同操刀。《定格人生》透過動作靜止畫面、感受時間凝結，呈現如同植物人身處的世界。

「希望用創意改變這個世界。」創世基金會今天舉行短片首映記者會，共有3種版本，均於今天上線。出品事務所總監蔡智翔感慨表示，假人挑戰結束後，你我回歸生活，植物人卻仍處在定格人生裡，親身體會他們的世界如此不同。

他也說，當得知創世基金會正募集「寒士吃飽30」愛心尾牙與植物人雙軌服務經費，主動集結專業人手，短短7天內籌拍公益影片，希望帶動台灣響應假人挑戰風氣，也呼籲藉此能注意到植物人「永遠定格」，以行動付出愛與關懷。

「你的幫忙，就是他們面對挑戰的力量！」知名主持人黃子佼為短片獻「聲」配音，今天也呼籲社會各界以實際行動關懷社會角落。他說，這個社會本就有各種面相，當我們有能力適時幫助別人並給予正能量，是人生在世任務之一。

黃子佼也說，去年配音廣告奪得金鐘獎，今天現場將當時20萬元收入全數捐出，創世社資部副主任游麗真代表接受。她表示，距離尾牙僅剩11天、尚不足5成經費，不少寒士憂心期待一整年的尾牙落空，透過短片希望更多人幫忙。

創世、華山、人安策略聯盟22日將於全台16處同步辦理愛心尾牙，與去年同期相比大減6381筆捐助、尚缺1500多萬元經費。今天記者會現場也由黃子佼帶頭號召外界揪團認桌、認助應急紅包、分享創世臉書訊息或認購義賣品。

(中時)