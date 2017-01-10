李妍憬賀姓運將 傷害罪起訴
台北地檢署偵辦藝人李妍憬與賀姓計程車司機的互控傷害案，今天依傷害罪等罪，將兩人起訴。
這起案件源於，李妍憬在去年10月30日清晨3時許，與友人離開信義區夜店，搭乘計程車準備前往松山路時，與賀姓計程司機發生口角後大打出手；警方獲報前來，兩人仍發生拉扯且皆提出傷害告訴；警方依法上銬帶回警局並移送北檢。
檢方在當天下午偵訊完畢後，將李妍憬、賀姓司機兩人請回，但賀限制住居。
當時李妍憬離開北檢時大聲強調，「我現在很害怕」、「我沒有喝很醉」等語；賀姓司機則稱，李妍憬一下車便開始用手、馬靴攻擊他的頭部，還用腳踹他等。
北檢今天偵結，互控傷害案，對李妍憬與賀姓司機做出起訴，而當時與李妍憬同車的劉姓友人，檢方做出不起訴處分。1060110
(中央社)
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