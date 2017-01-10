國軍立正姿勢 五指併攏改握拳
軍人未來立正的姿勢將從現行的五指併攏改為握拳，1月16日起試行。國防部表示這是參考美日韓等國做法，主要強調手肘自然下垂，符合人體工學，執行上能彰顯國軍英挺氣質。
國防部訓練次長室昨天發布國軍訓練通報，內容是關於國軍基本教練準則修訂，修訂「立正」姿勢採「握拳」方式執行，並同步修訂「敬禮」、「原地間轉法」及「持槍姿勢」等單兵教練規範，請陸軍司令部依部頒「編修指導」完成修編事宜。
通報指出，本案自元月16日起試行驗證，國防部配合後續督（輔）導時機驗證各級執行情形。
也就是未來軍人立正時，將從現在的「掌心向內、五指伸直併攏、中指貼齊褲縫、手肘向前引」的五指併攏式，修正為「雙手握拳、四指指尖輕觸掌心、拇指與食指第二指節接觸、中指指節貼於褲縫」的握拳式。
國防部發言人陳中吉在今天的例行記者會中表示，國軍基本教練相關準則最近一個版本是民國92年，因此已13年沒有修訂過，現在國軍基本教練和儀隊訓練教範，包括立正姿勢有些出入差異部分，考量儀隊以及其他國家規範當作參考，參酌各軍司令部和指揮部意見。
陳中吉說，原來的姿勢是五指伸直併攏，修正後為指尖輕觸掌心，拇指在食指第二指節，放下來後放在褲縫上，主要強調手肘自然下垂，符合人體工學，執行上能彰顯國軍英挺氣質。
陳中吉說，美、日、韓、以色列、法國、英國都在參考之列，不是中華民國獨有；1月16日試行後，會廣納各界意見作為是否修正參考依據。1060110
(中央社)
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