陸2016全年物價漲2%

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中國大陸官方今天公布，2016年全年消費者物價指數（CPI）年增2.0%，符合先前預期，漲幅較2015年擴大了0.6個百分點。

大陸國家統計局官網今天公布數據。其中，2016年12月的CPI年增2.1%，漲幅比11月下滑0.2個百分點。12月CPI月增0.2%。

大陸國家統計局新聞發言人毛盛勇在去年11月份的新聞發布會上指出，當前CPI的走勢總體是溫和上漲的態勢。

2016全年CPI年增2.0%，而2015年的CPI年增率1.4%，當時創下6年最低，基期較低。

根據中國經濟網報導，大陸中國科學研究院5日發布的報告預測，2017年物價水準將上漲，CPI年增率估2.3%。

2017年，預計大陸消費需求平穩上漲、貨幣環境持續寬鬆、房地產價格溫和上漲，這些因素對2017年物價水準將起到拉升的作用。1060110

(中央社)