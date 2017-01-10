台大生募資 每月6百元助尼泊爾童上學

被尼泊爾地震奪走父母的雪巴族孤兒，徒步300公里到首都求助，想受教育卻沒能力。台大生發起教育資助計畫，每月新台幣600元就能讓孩子上學，助其翻轉人生。（遠山呼喚團隊提供）中央社記者許秩維傳真 106年1月10日

被尼泊爾地震奪走父母的雪巴族孤兒，徒步300公里到首都求助，想受教育卻沒能力。台大生發起教育資助計畫，每月600元就能讓孩子上學，助其翻轉人生。

2015年4月尼泊爾發生一場大地震，奪走上百名幼童的生命，倖存的孩子們也因付不出學費而相繼輟學，台大學生林子鈞、蔡宛庭等人因此創辦遠山呼喚團隊，發起教育資助計畫，以招募長期資助人的方式送孩童重返學校。

林子鈞表示，現在距離地震已經1年半，比起對於地震的恐懼，失學的孩子其實更害怕自己沒有未來，團隊希望能給孩子地震帶不走的東西，也就是隨教育而來的知識與謀生能力。

教育資助計畫目標幫助150位孩子，並獲得上百位台灣人響應，以1個月新台幣600元定額支持孩子的教育，未來長期的資助期間內，積少成多的資金預計將超過500萬元。

遠山呼喚團隊的教育資助計畫也是台灣第一個自動化更新孩童資料的資助體制，每個月在尼泊爾的駐點團隊都將為所有孩子進行家訪，並透過網路平台，即時更新孩童近況給資助人，資助人也能透過平台留言鼓勵孩子。

去年夏季，團隊成員在尼泊爾探勘過程中，遇見一群來自聖母峰山腳下的雪巴族孤兒，地震奪走他們的父母，這群孩子竟徒手從瓦礫堆中挖出所剩財產，徒步行走300公里到首都求助。

蔡宛庭回憶，其中最年長孤兒才15歲，他們不會說尼泊爾文，一輩子沒離開過家鄉，後來幸運獲得雪巴族商人收容，目前孩子們都住在孤兒院中。最年長的孩子Dawa告訴團隊成員，他們知道有一天必須離開孤兒院，但沒有能力照顧自己，「我需要受教育，希望自力更生並完成夢想」。

孩子的一句話在團隊心中種下了種子，林子鈞表示，當時團隊就站在校門口，但Dawa卻沒有能力走進去，地震奪走他的父母和他擁有的一切，「他卻不曾放棄自己，我們怎能放棄孩子？」

為了幫助這些孩子，讓他們有機會接受教育，遠山呼喚團隊於1月10日到1月16日舉行第二屆資助人招募，只要1個月600元，就能送1名尼泊爾孩子去上學，只要長期資助不間斷，就能翻轉一個孩子的人生，有興趣的民眾可透過網路報名成為資助人（https://goo.gl/forms/8SFmQjir0eT1r4Pj2 ）。1060110

(中央社)