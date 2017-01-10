網購面交付假鈔 遭識破竟搶奪逃逸被逮
29歲林姓男子想以玩具假鈔在高市左營區一家超商前與40歲丁姓婦人面交網購的賣場禮券，當場被識破竟搶走禮券逃逸，後因體力不支腳軟在地，被尾隨在後的丁婦及警方逮到。
警方說，林男是名木工，有毒品前科，日前在網路向丁婦購買禮券，並相約昨晚在左營區一家超商前面交。
林男以新台幣1000元面額玩具假鈔佯裝購買禮券，待面交時將裝有玩具假鈔30張的紅包袋交付丁婦，趁丁婦點鈔不注意時，伺機搶奪丁婦手中禮券逃逸。
丁婦隨即沿路追人，沿途並高呼搶劫，熱心民眾見狀報警並加入追捕行列，警方獲報後也立即展開圍捕，林男逃逸到左營區南屏路219巷附近，因體力不支軟腳跌倒在地，當場被丁婦等警民合力逮捕，並在他身上起出面額新台幣6.2萬元的家樂福禮券。
林男供稱，因缺錢過年才想出這個方法犯案，得手後預計將禮券變賣換現金，原先是要騙丁婦，但被丁婦識破後，才臨時起義行搶。
林男直呼倒楣，稱自己第一次犯案就吃鱉，警訊後，被依搶奪罪嫌送辦。1060110
(中央社)
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