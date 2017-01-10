川普批梅姨過譽 喬治克隆尼與網友護航

美國總統當選人川普在推特批梅莉史翠普是「好萊塢最過譽的女演員之一」，引發網友設立#川普心目中過譽事項的主題標籤，羅列川普覺得不怎樣的事情，喬治克隆尼也出面護航。

資深影星梅莉史翠普（Meryl Streep）前1天在金球獎頒獎典禮痛批川普引起分裂，說她看到川普模仿身障記者時，「心都碎了」。川普今天反擊梅姨是希拉蕊‧柯林頓的「走狗」，指梅莉史翠普是「好萊塢最過譽的女演員之一」。

對政治向來坦率表達意見的好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）今天替好友梅莉史翠普說話，推文說：「我永遠支持她表達意見的權利。」

喬治克隆尼沒有投票支持川普，也不認為川普是治理美國的適當人選。美聯社報導說，但他希望川普的總統任期成功，因為「美國總統如果失敗，可怕的事會發生。」

川普攻擊「梅姨」也引發網友的不滿。科技網站Mashable報導，許多網友附上#川普心目中過譽事項（#ThingsTrumpThinksAreOverrated）主題標籤，酸言酸語地列出川普認為不怎樣的事情，沃夫森（Eric Wolfson）說：「贏得普選。」貝塞雷爾（Brandon Besserer）說：「找到願意在你就職典禮表演的人。」馬克迪（Elmer McCurdy）說：「正確拼字。」

根據路透社，還有網友列舉「戰爭英雄」、「反對任人唯親的法律」、「音樂劇『漢米爾頓』（Hamilton）」、和「美國情報單位」。

川普除了貶低三度贏得奧斯卡獎肯定的梅莉史翠普，也推文否認他在競選場合甩動手臂與說話含糊不清，是在模仿一名「紐約時報」身障記者。

川普幕僚康威（Kellyanne Conway）表示，媒體應該多聚焦川普的感受，而不是他說過的話。

康威告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「你們只想追縱從他口中講出的話，而不是他心裡的感受。」

梅莉史翠普昨天批評川普之餘，也敦促觀眾透過非營利組織保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）來支持新聞自由。

梅姨話一出，保護記者委員會副執行長馬洪尼（Robert Mahoney）今天告訴路透社，委員會湧進8萬8000美元的捐款，比12月整月收到的捐款還多，是委員會所收過的最大筆單月捐款。

馬洪尼說：「這是對保護記者委員會的驚人支持」，他又說，他們事先並不知道梅莉史翠普會在金球獎頒獎典禮上提到委員會。（譯者：中央社張曉雯）1060110

(中央社)