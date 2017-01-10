花蓮往返台北台中航線票價 2/15後合理化

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交通部今天承諾，台北-花蓮與台中-花蓮空中交通不會斷；不過，交通部長賀陳旦也表示，2月15日以後，票價費率要合理化。

復興航空停飛後，華信航空暫時承接飛航興航的台北-花蓮及台中-花蓮航線，載客率不高，嚴重虧損，1個多月來已虧了新台幣1500萬元，航空界認為北花與中花航線應結束，交通部則承諾航線不會斷。

不過，華信航空以百人座的噴射客機營運北花及中花航線，成本高於興航以往用的螺槳機型，但票價卻一樣，導致華信負擔沉重。

賀陳旦表示，華信用包機接替復興北花與中花航線，是避免航線中斷的緊急方案，票價不能比過去貴，時間到2月15日。

賀陳旦也說，2月15日後，北花及中花航線就回到正常航權及合理費率。

交通部次范植谷也說，北花及中花票價合理化是遲早要面對的問題。1060110

(中央社)