花蓮往返台北台中航線票價 2/15後合理化
交通部今天承諾，台北-花蓮與台中-花蓮空中交通不會斷；不過，交通部長賀陳旦也表示，2月15日以後，票價費率要合理化。
復興航空停飛後，華信航空暫時承接飛航興航的台北-花蓮及台中-花蓮航線，載客率不高，嚴重虧損，1個多月來已虧了新台幣1500萬元，航空界認為北花與中花航線應結束，交通部則承諾航線不會斷。
不過，華信航空以百人座的噴射客機營運北花及中花航線，成本高於興航以往用的螺槳機型，但票價卻一樣，導致華信負擔沉重。
賀陳旦表示，華信用包機接替復興北花與中花航線，是避免航線中斷的緊急方案，票價不能比過去貴，時間到2月15日。
賀陳旦也說，2月15日後，北花及中花航線就回到正常航權及合理費率。
交通部次范植谷也說，北花及中花票價合理化是遲早要面對的問題。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。