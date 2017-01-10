川普選後首見華人 馬雲提供職缺多孫正義20倍

美國候任總統川普(左)與阿里巴巴創辦人馬雲(右)會晤後一同現身媒體。(圖/美聯社)

美國候任總統川普（Donald John Trump）在9日與阿里巴巴創辦人馬雲會晤，由於這是其當選後第一次與華人重量級人士見面，備受外界關注。馬雲甚至承諾要為美國創造100萬個就業機會，該數據是軟銀集團孫正義開出的20倍之多，震驚全球！

川普曾點名中國人搶走美國就業機會，或許這話未來要「改口」了。在美東時間9日，馬雲前往紐約拜會川普本人，兩人對於中美兩國的民間企業合作方向交換些許意見。馬雲承諾，準備在五年內為美國創造100萬個工作職缺，也計劃讓美國農產品透過阿里巴巴平台賣到中國市場。

馬雲的豪語震撼了國際，因為100萬工作職缺是很大的數字，它可以緩解近七分之一的美國失業人口；美國產品能透過電子平台外銷，更可以些微補平中美貿易的不平衡。

相對來看，川普12月會見日本軟銀集團創辦人孫正義（日籍韓裔），孫開出以投資創造5萬個工作機會，該數據較之於馬雲的100萬職缺有如「九牛一毛」，只有其二十分之一。

所謂禮多人不怪，看在馬雲豐厚承諾的份上，川普開心對媒體說，兩人有一次「非常好的談話」。川普也重禮數地送客送到家門口，足見他對這個中國朋友的重視。

(中時電子報)