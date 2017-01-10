春節連假心情好 搭公共運輸遊寶島

我要評比

觀光局呼籲國人，春節假期多搭乘公共運輸工具，暢遊各景點，圖為茂林國家風景區的紫斑蝶。（資料照／茂管處提供）

為提供國人安全、順暢及愉快之春節連續假期出遊，交通部觀光局及各國家風景區管理處針對觀光遊樂地區重點聯外道路，協調道路、警察及相關主管機關，加強交通疏導及辦理停車空間整備等工作，並輔導開行觀光遊樂地區接駁專車、「台灣好行」（景點接駁公車）及「台灣觀巴」（套裝旅遊行程）等公共運輸服務，以紓解車流。

為鼓勵民眾於春節期間運用公共運輸工具出遊，交通部觀光局及相關單位規劃於八仙山國家森林遊樂區、日月潭、阿里山、關子嶺、茂林及太魯閣等重點觀光遊樂地區闢駛9線接駁專車，民眾可多加利用。

交通部觀光局輔導旅行社於春節期間推出59條「台灣觀巴」套裝旅遊行程及輔導縣市政府、國家風景區管理處開行39條「台灣好行」（景點接駁公車），不想自行開車或找停車位的民眾，可多加利用。前述相關資訊均可至台灣觀光資訊網taiwan.net.tw之「106年交通部觀光局春節連續假期疏運觀光資訊」網頁查詢。

此外，交通部觀光局印發「106年交通部春節疏運觀光路網圖」摺頁，民眾可於各地警廣電臺、旅遊服務中心、主要鐵公路車站、郵局及高速公路服務區等處服務臺免費索取，並於前揭網頁提供電子地圖檔案供民眾下載使用。

交通部觀光局根據往年春節期間各觀光遊樂地區旅遊狀況，預估易壅塞熱門景點包含金瓜石、九份、海科館、八斗子、南方澳、八卦山大佛天空步道、日月潭、阿里山、布袋高跟鞋教堂、好美里彩繪村、北門水晶教堂、關子嶺、屏東縣臺灣原住民文化園區、山川琉璃吊橋、花蓮縣鯉魚潭、卑南鄉綠色隧道、初鹿牧場、臺東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區，為避免車多易造成壅塞，提醒民眾規劃遊程時可考慮周邊替代景點，或請多搭乘公共運具出遊，注意相關疏運措施。

今年春節連續假期長達6天，民眾除返鄉與家人團圓外，並利用年節假期安排至戶外踏青旅遊，據觀光局針對全臺觀光旅館、旅館及民宿住房率調查，除夕至年初五平均訂房率約43.71%，各地區仍有空房，民眾可隨時至前揭台灣觀光資訊網查閱最新住房資訊。

交通部觀光局特別呼籲國人，出遊前先蒐集相關交通旅遊資訊並做好行程及訂房規劃，並多使用公共運輸工具出遊。另觀光局輔導全臺105處旅遊服務中心、24小時免付費旅遊諮詢（中、英、日、韓語）服務熱線0800-011765，春節期間均不打烊，照常提供服務，歡迎民眾多加運用。交通部觀光局祝您有個快樂、平安的春節假期！

(中時)