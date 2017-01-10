2016 金鴕鳥獎：人2盜梗 奪冠

第一屆「2016 金鴕鳥獎」10大藝文鳥事件網路票選活動，昨（9日）公布結果，經網路投票統計結果前10名分別是：

1.「人2道歉後繼續盜梗」，3,857票

2.「今年就有4處古蹟自燃」，3,698 票

3.「文創夜市不文創」，3,543票

4.「台北燈節『福祿猴』」，3,385票

5.「古蹟外牆變屈臣氏藍」，3,263票

6.「嘉南海岸線的玻璃鞋」，3,069票

7.「雲朵裝置藝術壽命只一天」，3066票

8.「政府『報稅方程式』帶頭侵權」，3033票

9.「奧運台灣代表團服很螢光」，3,027票

10.「陳綺貞辦展拿800萬補助」，2,953票

投票活動期間瀏覽量達47043人次，不重複瀏覽量達39,295人次 ，參與投票有效人數計6,062人。從結果來看，在縣市分布上，中央、台南市與台中市在2016年度分別累計5則鳥事件，台北市累計17則，穩居第一名寶座。

記者會現場邀請視覺藝術聯盟前理事長駱麗真、台灣文化政策研究學會理事吳介祥、台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰、創拓國際法律事務所律師楊芝青針對票選結果進行解讀與討論。

蕭文杰帶來三井倉庫被遺留在原址的磚塊，諷刺政府草率遷移歷史建築；針對再三發生的政府機關侵權事件，楊芝青則指出，政府各機關對於著作權法認知不足，誤以為「作公益」就可以合理使用完全是錯誤觀念，政府帶頭違法，又如何期待民眾不抄襲別人的創意呢？

第一屆「2016 金鴕鳥獎」是首度由國內三家藝文媒體《典藏．今藝術》、非池中藝術網、《CANS 當代藝術新聞》等共同發起，獲得台灣視覺藝術協會、臺灣文化政策研究學會、臺北市藝術創作者職業工會等支持參與協辦。「2016 金鴕鳥獎」劃分6大獎項「好棒棒抄襲獎」、「文資燒好燒滿獎」、「怎麼教小孩？獎」、「文化恐怖份子獎」、「政府也欉康獎」、「美學開拓獎」，共整理45件年度重大藝文「鳥」事件邀請民眾網路投票。

活動發起人之一、亞洲藝術經濟研究中心執行長石隆盛表示，舉辦「金鴕鳥獎」的原因，不是要吐槽政府，而是再次提醒有關單位，不要以為新聞報導過後，事情就算了。其實社會大眾都看在眼裡、記在心裡，不要低估民眾的意志。

(中時)