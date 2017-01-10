長照2.0業務量繁重 衛福部擬設「長照署」
長照2.0已正式上路，並由衛福全權負責，但因其業務量龐大，涵蓋社家署、照護司、社保司等多單位，還至還有負責前端預防的國健署；為讓業務處理起來更有效率，衛福部擬另設專職的「長照司」或「長照署」，並已將該想法提報行政院，獲得行政院長林全正面肯定。
衛福部長林奏延今至宜蘭縣頭城衛生所、參訪健保居家醫療機構，行程中受訪表示，長照2.0業務量繁重，過去常耗費許多時間在橫向聯繫上，「曾一周和各單位開會超過2次」；儘管現透過整合，讓各單位利用甘蔗圖的圖表報告、讓他能快速掌握全面狀況，但若能有專職、全權負責的單位，業務處理起來將更有效率。
有鑒於此，林奏延日前已有設置長照專職單位的想法，但層級是「司」或「署」還在規劃中，在上周與行政院長林全、以及另3名專家的會議中，他便當面跟林全報告該想法，也獲得正面回應，目前正在規劃細節，待完成後將再次跟行政院報告。
(中時)
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