膩了繁華都市 貝克漢一家搬去農莊慢活花2億

貝可漢一家傳出不搬去美國，而是花2億在英國鄉下置產定居。(取材自貝克漢IG)

貝克漢花大錢改裝古蹟農莊，以藍玻璃搭建通道，成了連棟式豪宅。(翻攝自《每日郵報》)

有錢就是任性！日前才爆出準備到洛杉磯花大錢買「基地」定居的貝克漢一家，跨個年事情就都變了，元旦時他們一家6口到馬爾地夫度假，才剛返回英國就傳出貝克漢跟辣妻維多利亞已在英國鄉下地方科茨沃爾德(Cotswolds)中心地帶，看中一幢農莊豪宅，不只「來去鄉下住一晚」，爆出是想揮別都會嘈雜，花2億舉家搬去那兒慢活。

據《太陽報》報導，帥爸貝克漢之所以迷上泥土香，都因去年跟老朋友蓋瑞奇一起到鄉間打獵，似乎因此迷上鄉村生活，一回家就跟老婆如火如荼挑選適合的房屋，聖誕節時便相中這間接近牛津郡奇平諾頓區的農莊，據相關人士表示，該農莊本來挺破舊，但已經翻修過，有傳貝克漢夫婦正準備購入。

據悉，這幢頗具歷史感的農莊，是由三棟被英國列為二級保護建物的房屋連結組成，貝克漢家花了2萬英鎊(約台幣8千萬元)翻修，屋子與屋子之間用藍色玻璃搭建了通道，現在該農莊已成了連棟式、內裝挑高、擁有9間臥室、被廣大田地包圍的鄉村豪宅，還有自己的蘋果園跟槌球場，之後裝修完成，還會添加3個車位、數個景觀庭院以及大型水上遊樂設施，事實上該地區是名人貴族熱愛的度假勝地，包含英國前首相大衛卡麥隆、哈利王子、名模凱特摩絲等，都超愛到該區的「Soho Farmhouse」酒店度假，享受鄉間寧靜與美好。

(中時電子報)