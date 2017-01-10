NBA》玫瑰缺席 尼克不敵鵜鶘主場4連敗

安東尼戴維斯豪取40分，助鵜鶘在客場擊敗公牛，中止球隊2連敗。(美聯社)

尼克10日在主場迎戰鵜鶘，明星級控衛「飆風玫瑰」羅斯缺陣，大蘋果球隊少了指揮官的情況下打完三節就已經落後高達25分，勝負提前底定，96比110慘敗，吞下主場4連敗，最近9場吞8敗。

打完半場領先9分的鵜鶘，第三節發動31比15的強烈攻勢，一舉將差距擴大至25分，讓主場應戰的尼克豎起白旗投降。替補羅斯先發的詹寧斯20分，安森尼18分，被視為中興之主的波爾金吉斯13投3中，僅得9分。

幫助鵜鶘中止3連敗的最大功臣就是「一眉哥」安東尼戴維斯，整場比賽22投14中，甚至鮮少在三分線外出手的他，神來一投竟然破網，豪取40分、18籃板，徹底羞辱了公牛，伊凡斯12分，泰倫斯瓊斯與希爾德各11分。

(中時電子報)