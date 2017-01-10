郝龍斌到南投 聽黨部主委直選看法

中國國民黨副主席郝龍斌（中）10日到南投縣與地方黨代表座談。他說，上週就已規劃到南投，要傾聽黨代表對於黨部主委直選看法。中央社記者蕭博陽南投縣攝 106年1月10日

中國國民黨副主席郝龍斌今天到南投縣與地方黨代表座談。他說，上週就已規劃到南投，要傾聽黨代表對於黨部主委直選看法。

郝龍斌上午到位於南投市的國民黨南投縣黨部，出席黨代表座談會，由於前副總統吳敦義昨天宣布參選國民黨主席，而南投又是吳敦義故鄉，郝龍斌此行特別受矚目。他說，此行程上週就已排定，要到南投傾聽黨代表對於縣市黨部主委直選的看法。

對於吳敦義仍未鬆口是否參選總統，郝龍斌說，每個人都有其生涯規劃與理念，「大家都應該尊重」，但他個人對所有黨員承諾，2020年不參選總統。

郝龍斌今天先到縣黨部出席「縣市黨部主委直選」黨代表座談會，接著到魚池鄉與旅遊業者座談，最後到日月潭文武廟參拜並與黨籍地方幹部座談。縣黨部的座談會約10多人出席，郝龍斌停留30分鐘離去，恰巧與剛抵達的黨籍立委許淑華相遇，兩人握手言歡。

許淑華說，對於黨主席選舉，南投多數黨員支持吳敦義，「這點比較確定」，但看到這次黨主席選舉有3人參選，「這是好事」，也肯定郝龍斌今天到南投了解基層聲音；對於黨內選舉，樂見公平競爭與多元聲音，但對黨外，「我們都會砲口一致」。1060110

(中央社)