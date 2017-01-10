郝龍斌到南投 聽黨部主委直選看法
中國國民黨副主席郝龍斌今天到南投縣與地方黨代表座談。他說，上週就已規劃到南投，要傾聽黨代表對於黨部主委直選看法。
郝龍斌上午到位於南投市的國民黨南投縣黨部，出席黨代表座談會，由於前副總統吳敦義昨天宣布參選國民黨主席，而南投又是吳敦義故鄉，郝龍斌此行特別受矚目。他說，此行程上週就已排定，要到南投傾聽黨代表對於縣市黨部主委直選的看法。
對於吳敦義仍未鬆口是否參選總統，郝龍斌說，每個人都有其生涯規劃與理念，「大家都應該尊重」，但他個人對所有黨員承諾，2020年不參選總統。
郝龍斌今天先到縣黨部出席「縣市黨部主委直選」黨代表座談會，接著到魚池鄉與旅遊業者座談，最後到日月潭文武廟參拜並與黨籍地方幹部座談。縣黨部的座談會約10多人出席，郝龍斌停留30分鐘離去，恰巧與剛抵達的黨籍立委許淑華相遇，兩人握手言歡。
許淑華說，對於黨主席選舉，南投多數黨員支持吳敦義，「這點比較確定」，但看到這次黨主席選舉有3人參選，「這是好事」，也肯定郝龍斌今天到南投了解基層聲音；對於黨內選舉，樂見公平競爭與多元聲音，但對黨外，「我們都會砲口一致」。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。