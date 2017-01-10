李妍憬運將互毆被起訴 經紀人這麼說
藝人李妍憬與賀姓運將衝突互控傷害案，今天兩人都被依傷害罪等起訴，李妍憬經紀人上午表示，「不回應，都交給律師處理」。
李妍憬去年10月30日清晨與友人離開台北市信義區夜店，搭乘計程車與賀姓運將發生口角後大打出手，互控傷害，警方依法將兩人上銬移送，雙方各說各話，引發爭議。
台北地方法院檢察署偵辦李妍憬與賀姓運將衝突互控傷害案，檢方今天依傷害罪等將兩人起訴。當時與李妍憬同車的劉姓友人，檢方做出不起訴處分。
事發後，李妍憬曾開記者會淚訴事發經過，解釋是正當防衛，不是互毆，直喊「有沒有天理，被打還要被上銬」；之後爆出李妍憬脫下馬靴打司機畫面。
李妍憬去年11月2日起就沒更新社群網站臉書（facebook），沉寂兩個月後，2日貼文表示，很抱歉那麼久沒來跟大家更新動向，畢竟事情已在司法程序，「選擇沉默我想是最好的方式」，一切事宜很早就委任律師處理，「怎麼評斷我也全權交由司法」。1060110
(中央社)
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