1月10日中視午間新聞搶先看
今天1月10日的中視午間新聞搶先看：
一例一休醫院減診 春節長假怎看病？
春節將是一例一休新制後的第一個長假，急診醫師憂心，醫護人員面臨假太多、排班難的窘境，基層醫療、假日門診又縮減，屆時病患恐怕湧入急診，若遇上類似去年流感疫情，恐怕只能用「慘」形容。
=====
遭梅莉史翠普砲轟 川普怒回嗆:走狗
女星梅莉史翠普獲頒金球獎終身成就獎時，痛批美國總統當選人川普製造對立, 川普在推特上反擊說「梅莉史翠普是好萊塢評價過高的女演員之一」，怒嗆「她是希拉蕊的走狗
=====
淡水今晨13.6℃ 日夜溫差恐逾10℃
今天清晨淡水出現13.6度低溫，中部以北約為15、16度，日夜溫差恐怕會有10度之多。週五起大陸冷氣團南下，週五、週六兩天全台的溫度將明顯下降，低溫再下探13度。還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。