1月10日中視午間新聞搶先看

1月10日的中視午間新聞搶先看│中視新聞 20170110

今天1月10日的中視午間新聞搶先看：

一例一休醫院減診 春節長假怎看病？

春節將是一例一休新制後的第一個長假，急診醫師憂心，醫護人員面臨假太多、排班難的窘境，基層醫療、假日門診又縮減，屆時病患恐怕湧入急診，若遇上類似去年流感疫情，恐怕只能用「慘」形容。

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遭梅莉史翠普砲轟 川普怒回嗆:走狗

女星梅莉史翠普獲頒金球獎終身成就獎時，痛批美國總統當選人川普製造對立, 川普在推特上反擊說「梅莉史翠普是好萊塢評價過高的女演員之一」，怒嗆「她是希拉蕊的走狗

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淡水今晨13.6℃ 日夜溫差恐逾10℃

今天清晨淡水出現13.6度低溫，中部以北約為15、16度，日夜溫差恐怕會有10度之多。週五起大陸冷氣團南下，週五、週六兩天全台的溫度將明顯下降，低溫再下探13度。還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)