握拳立正怎麼做？國防部發言人示範

國防部發言人陳中吉示範新的握拳立正。（呂昭隆攝）

五指併直的立正姿勢。（呂昭隆攝）

國軍立正姿勢要改了。國軍將於1月16日起實施新的國軍基本教練修訂，已實施多年的立正時五指併直，將改為握拳。國防部發言人陳中吉今天在例行記者會中親自示範。

陳中吉表示，目前所搜集握拳立正的國家有美國、日本、韓國、新加坡、印尼、尼加拉瓜、沙烏地阿拉伯等國家。因此國防部適切修訂以「自然」為前提，並符合「人體工學」及「軍人儀態」的「握拳立正」姿勢，亦可彰顯軍人雄壯英挺的固有氣質。

國防部解釋，以往國軍也曾實施握拳式立正，國軍儀隊目前亦採半握拳，與一般部隊不同。

(中時)