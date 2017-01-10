別自自冉冉了 林全臉書公布金雞納福紅包袋

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行政院長林全今在臉書公布「金雞納福」1元紅包福袋。（取自林全臉書）

林全臉書公布「金雞納福」1元紅包福袋。（取自林全臉書）

行政院長林全今在臉書公布「金雞納福」1元紅包福袋，祝福大家新年有好福氣、事事如意。（取自林全臉書）

行政院長林全今在臉書公布「金雞納福」1元紅包福袋，林全說，春節期間他到各地走春時，將會發放這個「金雞納福」紅包袋，祝福民眾新的一年都有好福氣，事事都吉祥如意。

福袋以大紅色為底色，正面印製燙金「金雞納福」字樣，並有金色公雞花樣圖案；打開福袋後，內頁印有2017吉祥如意字樣，並在福字浮水印上黏上一枚新台幣1元，並有林全敬賀的署名。

(中時)