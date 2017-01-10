見奧蒂嘉瞞台媒 黃偉哲：不是後花園不需放鴿子

總統蔡英文（右）與出訪友邦，與尼加拉瓜總統奧蒂嘉會面。（取自蔡英文臉書）

蔡英文總統今天與尼加拉瓜總統會面，但隨行的台灣媒體卻是看當地電視台轉播才得知，引發外界議論。對於這樣安排，就連民進黨立委也覺得不恰當，表示外交部必須鄭重交涉，並且不要為了維持邦誼，就出現不適當的行程規劃。

綠委趙天麟說，任何採訪都是雙方的新聞自由，他雖不瞭解詳細安排畢竟這次不是過境美國，而是邦交國，如果在邦交國只能做這樣的採訪，並不適當；希望外交部一定要跟邦交國鄭重交涉，後面還有好幾天訪問，千萬不要再出現這種情況，也不要為了維持關係就發生採訪怠慢或不禮貌。

綠委黃偉哲說，若當初是奧蒂嘉想要低調會面，也可以接受，但外交部要誠懇說明，爭取不到也要坦誠，「不是後花園相會，不需要放鴿子」。黃強調，新聞聯繫外交部責無旁貸，否則外界很難接受，未來總統出訪難免有被放鴿子的風險。

(中時)