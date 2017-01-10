見奧蒂嘉瞞台媒 黃偉哲：不是後花園不需放鴿子
蔡英文總統今天與尼加拉瓜總統會面，但隨行的台灣媒體卻是看當地電視台轉播才得知，引發外界議論。對於這樣安排，就連民進黨立委也覺得不恰當，表示外交部必須鄭重交涉，並且不要為了維持邦誼，就出現不適當的行程規劃。
綠委趙天麟說，任何採訪都是雙方的新聞自由，他雖不瞭解詳細安排畢竟這次不是過境美國，而是邦交國，如果在邦交國只能做這樣的採訪，並不適當；希望外交部一定要跟邦交國鄭重交涉，後面還有好幾天訪問，千萬不要再出現這種情況，也不要為了維持關係就發生採訪怠慢或不禮貌。
綠委黃偉哲說，若當初是奧蒂嘉想要低調會面，也可以接受，但外交部要誠懇說明，爭取不到也要坦誠，「不是後花園相會，不需要放鴿子」。黃強調，新聞聯繫外交部責無旁貸，否則外界很難接受，未來總統出訪難免有被放鴿子的風險。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。