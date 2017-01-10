年關難過？中年男子墜樓身亡

50歲吳姓男子今（10日）上午8時許，在新北市中和區中山北路某賣場8樓墜樓。吳男頭部破裂、全身多處骨折，當場死亡。警方調閱監視器發現，吳男獨自一人搭電梯上樓，未留有遺書，初步排除他殺，至於詳細死因尚待進一步釐清。

吳男的胞姊、胞妹獲報趕抵現場向警方表示，吳男獨居在板橋，偶爾會有聯繫，近來未聽聞有輕生的念頭。

(中時)