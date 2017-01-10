兜風坐禮車圓夢 車隊響應華山助獨居長輩
2支來自全省各地的車隊，10日響應在苗栗縣政府舉行的「送幸福、為華山長輩溫暖圓夢」活動，為獨居長輩籌募認助款項和年菜。縣長徐耀昌與藝人黃沐妍，貼心攙扶老人家搭乘車隊兜風，1對7旬卻早年喪子的老夫婦，搭乘禮車圓夢重拾新婚的喜悅。
車隊聯絡人廖家豪表示，TEANA IN TAIWAN與MINI CLUB的結婚禮車和送幸福車隊，平時也關懷弱勢，得知華山基金會辦理活動，各地成員熱烈響應，除在社群發起募款外，也集結了近20輛的車隊載長輩在市區兜風。
縣長徐耀昌、社會處長范陽添及立委徐志榮夫人王慧珍，肯定企業界和熱心人士愛心呵護這些獨居長輩，王當場捐5萬元響應，藉此拋磚引玉。
會場另請來正鋒書道會書法家邱金城等人現場揮毫，為民眾書寫春聯，為溫馨場面增添年節氣氛。
(中時)
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