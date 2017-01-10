農曆年將至 政院公布金雞納福一元紅包

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行政院長林全今天上午在臉書公布今年新年設計的金雞納福一元紅包，祝福大家新年有好運氣，吉祥如意。

今年是雞年，行政院最新設計的紅包，是一隻金雞獨立的圖案，上頭寫著2017金雞納福，打開紅包，裡頭寫著吉祥如意，一元則黏在「福」字上，文末寫著行政院長林全敬賀。

林全表示，再過兩週就是農曆新年，他會在新年走春時發給大家紅包，祝福大家新的一年都能夠有好福氣，事事都能吉祥如意。1060110

(中央社)