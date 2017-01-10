越共總書記將訪陸 越媒關注

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越共中央總書記阮富仲12日起將訪問中國大陸4天，吸引越南媒體關注報導，指出這項訪問有助進一步推動越中關係健康長期發展。

越通社新聞網站刊登社論指出，越中關係最近總體上繼續保持穩定發展趨勢，雙方在部分領域上取得可喜進展，為兩國人民帶來切實利益。

報導說，兩國領導人最近接觸與交往頻繁，為加強雙方政治互信、促進合作、推動兩國關係健康穩定發展做出重要貢獻。

報導坦言越中兩國關係仍然存在一些不足之處，但指出阮富仲此訪在上述背景下進行，具有重要意義，而且進一步加強雙方關係。1060110

(中央社)