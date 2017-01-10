恆春機場存廢 交通部：再給兩年時間

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恆春機場兩年多沒有航班起降，存廢問題一直未決。交通部發言人王國材今天在交通部新春記者會表示，地方政府對發展觀光期待高，再給恆春機場兩年時間，大家一起努力。

王國材說，現在已同意恆春機場開放國際包機起降，相關的海關、證照查驗、檢疫及安全檢查，在必要時，從高雄小港機場調派人員支援。

恆春機場因有落山風問題，啟用12年來，因無效飛行機率太高，航空公司紛紛退出，2014年9月至今，沒有一架航班起降，沒有任何旅客進出，恆春航空站年虧損加折舊約新台幣6000萬元。1060110

(中央社)