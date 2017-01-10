全面二孩1週年　大陸僅多出生1百萬人

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中國大陸2016年元旦起實行「全面二孩」政策，這1年來，大陸出生人口增加數量估計僅在100萬人左右，遠低於新政上路前各方預期的水準。

大陸一財網今天報導，「全面二孩」政策實施前，不少機構預測將出現一波生育潮。各方普遍預期，新政上路首年大陸新增加的出生人口可達400萬至800萬人，更有個別學者預測超過1000萬人。

大陸2016年新生兒數量尚未公布，但在中國人口與發展研究中心官網首頁上，即時顯示大陸人口總數和出生人口數量的「人口時鐘」顯示，大陸2016年出生人口總數為1618萬人，低於2015年的1655萬人。

而按大陸國家衛生和計劃生育委員會副主任王培安2016年11月在一場論壇上的說法，大陸2016年全年出生人口預計超過1750萬人，與「全面二孩」政策出爐時的預判基本吻合。

即使如此，「全面二孩」實施首年大陸出生人口增加的數量也只有100萬人左右，遠低於先前預測。

報導引述大陸多名人口學者說法指出，儘管各方對大陸當前生育率實際水準判斷不同，但都認同從「全面二孩」實施情況觀察，增加大陸出生人口的效果難言樂觀。

北京大學社會學系教授李建新說，大陸「80後」（1980年代出生）延後婚育的趨勢明顯，主動選擇不婚或不育的人愈來愈多，大陸面臨的低生育率危機非常嚴峻，「全面二孩」政策根本無法改變這一局面。

這些人口學者建議，控制生育的成本過高，沒有必要繼續，大陸官方不要止步於「全面二孩」，而是應儘快鬆綁生育限制，把自主生育權還給民眾。1060110

(中央社)