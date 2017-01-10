全面二孩1週年 大陸僅多出生1百萬人
中國大陸2016年元旦起實行「全面二孩」政策，這1年來，大陸出生人口增加數量估計僅在100萬人左右，遠低於新政上路前各方預期的水準。
大陸一財網今天報導，「全面二孩」政策實施前，不少機構預測將出現一波生育潮。各方普遍預期，新政上路首年大陸新增加的出生人口可達400萬至800萬人，更有個別學者預測超過1000萬人。
大陸2016年新生兒數量尚未公布，但在中國人口與發展研究中心官網首頁上，即時顯示大陸人口總數和出生人口數量的「人口時鐘」顯示，大陸2016年出生人口總數為1618萬人，低於2015年的1655萬人。
而按大陸國家衛生和計劃生育委員會副主任王培安2016年11月在一場論壇上的說法，大陸2016年全年出生人口預計超過1750萬人，與「全面二孩」政策出爐時的預判基本吻合。
即使如此，「全面二孩」實施首年大陸出生人口增加的數量也只有100萬人左右，遠低於先前預測。
報導引述大陸多名人口學者說法指出，儘管各方對大陸當前生育率實際水準判斷不同，但都認同從「全面二孩」實施情況觀察，增加大陸出生人口的效果難言樂觀。
北京大學社會學系教授李建新說，大陸「80後」（1980年代出生）延後婚育的趨勢明顯，主動選擇不婚或不育的人愈來愈多，大陸面臨的低生育率危機非常嚴峻，「全面二孩」政策根本無法改變這一局面。
這些人口學者建議，控制生育的成本過高，沒有必要繼續，大陸官方不要止步於「全面二孩」，而是應儘快鬆綁生育限制，把自主生育權還給民眾。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。