興航員工占領勞動部 盼勞長出面協助
近50位復興員工今天早上10時突襲勞動部，並占領1樓大廳後，噴漆貼標語，希望勞動部長郭芳煜可以出面協助解決興航勞資爭議。
去年復興航空宣布解散並資遣旗下所有員工，引發勞資爭議。興航董事長林明昇今召開臨時記者會，表示除了已發放的法定勞基法資遣費，及優於勞基法的方案，會進一步爭取加發年終獎金新台幣1萬元。
不過興航企業工會並不買單，雖然沒有至現場抗議，但反而突襲勞動部，並占領勞動部1樓大廳後，噴漆並貼標語，希望勞動部長郭芳煜可以出面協助解決勞資爭議。
「勞動部出來，郭芳煜出來」興航企業工會顧問鄭雅菱說，多發1萬元就叫做有誠意 ，那員工的訴求是什麼？鄭雅菱表示，員工不能接受，要求勞動部長郭芳煜要出面協助給員工一個解釋。
興航工會副理事長龐閔憶說，林明昇又在玩文字遊戲，提出的方案只是每個人都加1萬元，還好意思說2個月。
龐閔憶強調，原本下午還要跟林明昇開會討論，結果卻臨時召開記者會，根本是故意希望工會去現場抗議，好營造出工會貪得無厭的假象。
龐閔憶說，興航爭議這麼大，勞工局居然跟她說去告公司還比較快。她質疑這是政府應該有的態度嗎？勞動部應該趕快出面協助解決興航勞資爭議。
約在10時45分左右，警方將所有占領民眾驅離至勞動部大門口，不過興航工會人員仍不願意離去，留在大門口持續抗議，直至11時30分工會人員才逐漸散去。
勞動部對工會人員抗議行動表達遺憾，並強調從興航解散之初，就已經有協助勞工。1060110
(中央社)
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