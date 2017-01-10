念出團員名字 總統：奧蒂嘉有過人之處

總統蔡英文今天與尼加拉瓜總統奧蒂嘉、副總統穆麗優會面，除感謝堅持台灣在國際間應有角色與地位外，並對奧蒂嘉能精準念出代表團成員名字表示「奧蒂嘉總統確實有過人之處」。

蔡總統今天下午抵達尼加拉瓜，晚間與尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）、奧蒂嘉的夫人暨副總統穆麗優（Rosario Murillo）會面，但台灣隨行採訪團卻是在飯店新聞中心看尼國電視直播才知道。

蔡總統說，剛剛奧蒂嘉把代表團成員名字都念出來的時候，「我覺得非常的驚奇，能夠念得這麼準，表示奧蒂嘉總統確實是有過人之處」。

她笑說，剛才來的路上，她還在背2位部長與大使的名字，「但是我現在通通都忘光了」。

蔡總統接著說，她要感謝奧蒂嘉的顧問孟卡達來接機。不過，蔡總統卻把「孟卡達」口誤說成「孟達卡」。

她也說，「至於財政部長先生，我相信我們將來會有很多見面的機會，我一定會記住你的名字的」。

蔡總統表示，來尼加拉瓜之前，就已聽說了很多有關奧蒂嘉過去革命的故事，對他們這一代在台灣長大的人，很多是與他們成長的過程不一樣，所以她對奧蒂嘉「帶著一種很好奇而且又有一點欽佩的感覺，來到尼加拉瓜，看到本人以後，真的比我想像中年輕好多啊！」。

蔡總統並說，更欽佩的是，從剛才的互動，「我可以看得出來奧蒂嘉擅長而且很願意跟聰明而美麗的女人一起工作」；蔡總統說，「我講的不只是坐在您隔壁的那一位（意指奧蒂嘉的夫人穆麗優），剛才也看到兩位的女公子，真的看起來都很聰明。

這段話，引起現場一片掌聲與笑聲。

蔡總統指出，她要感謝奧蒂嘉與穆麗優這次邀請她參加就職典禮，對她來講是非常重要的旅程，因為她要當面致上台灣人民的道賀之意，見證台尼兩國長期以來的友誼，並希望利用這次的機會，深化兩國友誼。

蔡總統說，她要謝謝尼加拉瓜與中美洲的幾個國家的好朋友，長期以來支持台灣參加聯合國及其他國際組織。

她也說，非常感謝奧蒂嘉做為一位革命家，能夠對正義這件事堅持，堅持台灣做為一個國家，應該在國際間應該有的角色與地位。1060110

(中央社)