苓警推傳藝 揮亳飄書香
苓雅分局分局長賈樂吉為慰勞員警及協勤民力一年來辛勞，結合民權所警友站在分局1樓中庭舉辦「苓警推傳藝，揮亳傳書香」活動，邀請高雄市書法學會理事長林振豐率同高市名書法家林端姮等4名書法家在苓雅分局當場揮毫書寫春聯，免費贈送給警察同仁及協勤民力。
參與揮毫的各書法家各具筆風，風格獨具，將書法藝術發揮得淋漓盡致，有如一場書藝饗宴，賈樂吉表示，透過書法之文藝氣息及國學藝術陶冶性情、淨化人心，達到修身養性，讓社會上多些祥和氣息，也讓在場求字民眾更深一層認識到中國文字的美感，活動現場由民權所志工團隊協助完成，現場吊掛名家揮豪之春聯，呈現一片喜氣洋洋的年節景象，所有作品當場被索取一空，場面洋溢著年節歡樂氣氛，讓協勤民力及警察同仁提前感受春節溫馨熱鬧氛圍，而現場民眾及同仁也見識到名師揮毫精緻之作品，直呼真是大開眼界，讚聲連連，見識到書法藝術之美。
書法學會理事長林振豐感謝警方能籌辦如此有意義活動，將書法傳藝推展延伸，希望籍此活動不僅陶冶品德，端正社會時風，更能加強個人文學造詣，更引發大伙重拾筆墨學習書法的興趣，進而宏揚書法藝術，整個活動也在一片歡樂的氣氛中圓滿成功落幕，讓參與員警及民眾留下美好深刻的回憶。
(中時)
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