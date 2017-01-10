MLB》先發難補 洋基總管：春訓99％輪值不變
洋基為解決先發投手不足問題，去年起試圖交易來白襪坎塔納(Jose Quintana)，還想從自由市場挖寶，但都沒能如願，美媒10日報導，如今總管凱許曼(Brian Cashman)態度轉變，表示他傾向以現有的先發輪值，展開新賽季的春訓。
洋基現有輪值，固定人選僅有田中將大、沙巴西亞(C.C. Sabathia)、皮內達(Michael Pineda)三人，補進第四、第五號先發，成為球團季後的目標之一，「實際上，我們開啟不少交易協商，但都沒能談成，」春訓在即，凱許曼表示現有99%的機率，會維持目前的先發輪值投入訓練。
至於競逐坎塔納，凱許曼雖未放棄，不過他也坦言，在白襪開啟幾筆重量級交易後，使得球員的價值水漲船高，如今想達成交易，變得更加困難，儘管他想用頂級新秀達成交易，但一想到得付出比預期更龐大的代價，還是讓他卻步，「現在最重要的，是保持耐心與節奏，避免犯錯。」
(中時電子報)
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