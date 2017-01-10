鳳山里長連署呼籲政府重視里長退休金問題

鳳山里長發動連署，籲政府釐清里長身分，讓他們也有退休金保障。（林宏聰攝）

高雄市鳳山區里政協會多名里長今出面表示，里長每月4萬5000元收入被視為事務補助費，不僅沒公保，更因非屬薪資，連勞保都沒有，許多里長只好私下找職業工會寄保，擔心未來退休金沒保障，30名里長連署，呼籲政府協助釐清里長身分定位，給予應有保障。

網路盛傳里長福利佳，薪水外尚有工程費20萬、置裝費、出國旅遊、結婚補助，讓人看了眼紅，但基層里長出面澄清「都是謊言」，制度上里長為無給職，每月4萬5000元事務補助費，另撥發1部公務機車，油料、維修費得自付。

鳳山文福里長余秋貴說，里長未列公保，且因只領事務費而非薪資，亦無法勞保，里長們只好四處投靠寄保，有人加入演藝工會、屠宰工會、裁縫工會，但於法不合，擔心未來退休時，勞保局以實際不具職業身分為由苛扣勞退金。

「里長身分要先確立！」中正里長鄒家駿指出，里長由民選產生，卻不被視為公職，但若是涉及貪汙等罪責，要依公務員身分論處，「有功無賞、打破要賠」實在不合理。

鳳山區里政建設發展協會會長、誠德里長楊弼勝則說，里長福利有南北差距，台北每月發3萬元租屋補助，高雄里長全無，雖然法律規定里長為無給職，可另有工作，但以現代里民需求而言，里長若非全職服務，下屆根本選不上。

此外，事務費採齊頭式平等，興中里長林天財說，他里民僅1000多人，領4萬5000元，像文福里有上萬人，且人口持續增加，照樣領同額，豈能公平？

鳳山30名里長今天上午發動連署，呼籲政府面對里長身分未明問題，社會正在討論年金改革，盼將里長納入評估，給予應有退休金保障。

(中時)