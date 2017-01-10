國軍立正姿勢5指併攏改握拳 少將發言人陳中吉親示範

陳中吉少將親自示範五指並攏（左）與握拳立正（右）姿勢差異。（陳怡誠攝）

國防部訓練次長室昨發布今年第一號「訓練通報」，將實施13年的「5指併攏」的立正姿勢，在元月16日改為握拳立正。國防部軍事發言人陳中吉在例行記者會上證實，包括「敬禮」、「原地間轉法」及「持槍姿勢」時，緊貼大腿的手，也均由5指併攏改為「握拳」，就連行進間的「齊步走」，也改為握拳。

(中時)